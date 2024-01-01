5 CFA Frangı BCEAO'dan Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → BND çevirin

1,000CFA XOF = 0,002155B$ BND

09:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BND
1 XOF → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00220,0022
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00220,0022
Değişim-0.73%-2.95%
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1 XOF → BND istatistikleri

XOF → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0022 oldu. XOF → BND kurundaki değişiklik -0.73 değerindeydi.

XOF → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0022 oldu. XOF → BND kurundaki değişiklik -2.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54110,0131,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1971,94512,6391,6922.171,42
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1350,9551.225,84
1 EUR1,0540,8351,47911,62410,5561,4131.813,52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Brunei Doları
1 XOF0,00215 BND
5 XOF0,01077 BND
10 XOF0,02155 BND
20 XOF0,04309 BND
50 XOF0,10773 BND
100 XOF0,21546 BND
250 XOF0,53865 BND
500 XOF1,07731 BND
1000 XOF2,15461 BND
2000 XOF4,30922 BND
5000 XOF10,77305 BND
10000 XOF21,54610 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / CFA Frangı BCEAO
1 BND464,12000 XOF
5 BND2.320,60000 XOF
10 BND4.641,20000 XOF
20 BND9.282,40000 XOF
50 BND23.206,00000 XOF
100 BND46.412,00000 XOF
250 BND116.030,00000 XOF
500 BND232.060,00000 XOF
1000 BND464.120,00000 XOF
2000 BND928.240,00000 XOF
5000 BND2.320.600,00000 XOF
10000 BND4.641.200,00000 XOF