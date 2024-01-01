50 CFA Frangı BCEAO'dan Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → BMD çevirin

1,000CFA XOF = 0,001606$ BMD

09:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BMD
1 XOF → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0017
Değişim-3.09%-5.58%
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1 XOF → BMD istatistikleri

XOF → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. XOF → BMD kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

XOF → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. XOF → BMD kurundaki değişiklik -5.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7931,4040,9491,54210,0191,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1981,94512,6381,6922.170,13
1 CAD0,7120,56510,6761,0997,1380,9551.225,66
1 EUR1,0530,8351,47811,62410,5521,4121.811,88

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bermuda Doları
1 XOF0,00161 BMD
5 XOF0,00803 BMD
10 XOF0,01606 BMD
20 XOF0,03211 BMD
50 XOF0,08029 BMD
100 XOF0,16057 BMD
250 XOF0,40143 BMD
500 XOF0,80285 BMD
1000 XOF1,60570 BMD
2000 XOF3,21140 BMD
5000 XOF8,02850 BMD
10000 XOF16,05700 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / CFA Frangı BCEAO
1 BMD622,78300 XOF
5 BMD3.113,91500 XOF
10 BMD6.227,83000 XOF
20 BMD12.455,66000 XOF
50 BMD31.139,15000 XOF
100 BMD62.278,30000 XOF
250 BMD155.695,75000 XOF
500 BMD311.391,50000 XOF
1000 BMD622.783,00000 XOF
2000 BMD1.245.566,00000 XOF
5000 BMD3.113.915,00000 XOF
10000 BMD6.227.830,00000 XOF