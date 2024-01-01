20 CFA Frangı BCEAO'dan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → ARS çevirin

1,000CFA XOF = 1,607$ ARS

09:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 XOF → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,65441,6544
Düşük1,60361,6016
Ortalama1,62401,6235
Değişim-1.11%0.11%
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1 XOF → ARS istatistikleri

XOF → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6544, en düşük 1,6036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6240 oldu. XOF → ARS kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.

XOF → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6544, en düşük 1,6016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6235 oldu. XOF → ARS kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4020,9471,53910,0041,341.720,28
1 GBP1,26511,7741,1981,94712,6581,6952.176,58
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,1330,9551.226,62
1 EUR1,0560,8341,48111,62510,5631,4151.816,36

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arjantin Pesosu
1 XOF1,60696 ARS
5 XOF8,03480 ARS
10 XOF16,06960 ARS
20 XOF32,13920 ARS
50 XOF80,34800 ARS
100 XOF160,69600 ARS
250 XOF401,74000 ARS
500 XOF803,48000 ARS
1000 XOF1.606,96000 ARS
2000 XOF3.213,92000 ARS
5000 XOF8.034,80000 ARS
10000 XOF16.069,60000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 ARS0,62230 XOF
5 ARS3,11148 XOF
10 ARS6,22295 XOF
20 ARS12,44590 XOF
50 ARS31,11475 XOF
100 ARS62,22950 XOF
250 ARS155,57375 XOF
500 ARS311,14750 XOF
1000 ARS622,29500 XOF
2000 ARS1.244,59000 XOF
5000 ARS3.111,47500 XOF
10000 ARS6.222,95000 XOF