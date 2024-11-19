Doğu Karayip dolarından ZMW'ye Geçmiş Döviz Kurları
Doğu Karayip dolarından ZMW'ye geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Doğu Karayip dolarından (XCD) ZMW'ye (ZMW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XCD - ZMW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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XCD → ZMW çevrim grafiği
1 XCD = 10,24530 ZMW
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Doğu Karayip doları → Zambiya kvaçası döviz kuru geçmişi
Bugünün Doğu Karayip doları ZMW'ye döviz kuru şu anda 10,245, dünden bu yana %0.375 değerinde değişti. Doğu Karayip doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.607 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Doğu Karayip doları ZMW'ye döviz kuru en yüksek değeri 10,245 (19-11-2024) ile en düşük değeri 10,063 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.569 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Doğu Karayip dolarından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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