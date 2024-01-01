10 bin Doğu Karayip dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile XCD → CAD çevirin

1,000$ XCD = 0,5195C$ CAD

07:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 XCD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,52190,5219
Düşük0,51110,4971
Ortalama0,51580,5073
Değişim1.64%3.25%
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1 XCD → CAD istatistikleri

XCD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5219, en düşük 0,5111 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5158 oldu. XCD → CAD kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

XCD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5219, en düşük 0,4971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5073 oldu. XCD → CAD kurundaki değişiklik 3.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,981,5370,791,40384,4081,340,946
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6950,0750,053
1 AUD0,65111,69810,5140,91254,9160,8720,615
1 GBP1,26622,771,94711,776106,8981,6971,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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XCD → CAD

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XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kanada Doları
1 XCD0,51946 CAD
5 XCD2,59732 CAD
10 XCD5,19463 CAD
20 XCD10,38926 CAD
50 XCD25,97315 CAD
100 XCD51,94630 CAD
250 XCD129,86575 CAD
500 XCD259,73150 CAD
1000 XCD519,46300 CAD
2000 XCD1.038,92600 CAD
5000 XCD2.597,31500 CAD
10000 XCD5.194,63000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Doğu Karayip Doları
1 CAD1,92507 XCD
5 CAD9,62535 XCD
10 CAD19,25070 XCD
20 CAD38,50140 XCD
50 CAD96,25350 XCD
100 CAD192,50700 XCD
250 CAD481,26750 XCD
500 CAD962,53500 XCD
1000 CAD1.925,07000 XCD
2000 CAD3.850,14000 XCD
5000 CAD9.625,35000 XCD
10000 CAD19.250,70000 XCD