5 Türkmenistan manatından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile TMT → GGP çevirin

5 tmt
1,15 ggp

1,000 TMT = 0,2295 GGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türkmenistan manatından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Guernsey poundu
1 TMT0,22949 GGP
5 TMT1,14745 GGP
10 TMT2,29489 GGP
20 TMT4,58978 GGP
50 TMT11,47445 GGP
100 TMT22,94890 GGP
250 TMT57,37225 GGP
500 TMT114,74450 GGP
1000 TMT229,48900 GGP
2000 TMT458,97800 GGP
5000 TMT1.147,44500 GGP
10000 TMT2.294,89000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Türkmenistan Manatı
1 GGP4,35750 TMT
5 GGP21,78750 TMT
10 GGP43,57500 TMT
20 GGP87,15000 TMT
50 GGP217,87500 TMT
100 GGP435,75000 TMT
250 GGP1.089,37500 TMT
500 GGP2.178,75000 TMT
1000 GGP4.357,50000 TMT
2000 GGP8.715,00000 TMT
5000 GGP21.787,50000 TMT
10000 GGP43.575,00000 TMT