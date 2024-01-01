Tayland bahtından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile THB → AWG çevirin

1.000 thb
49,64 awg

1.00000 THB = 0.04964 AWG

22:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.928551.34671.53280.79390383.021118.95641.34575
1 EUR1.07711.45041.650830.8547989.413720.4161.44937
1 CAD0.7425560.68946711.138190.58951761.647814.07620.999295
1 AUD0.65240.6057570.87858710.51794254.16312.36720.877967

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Aruba Florini
1 THB0.04964 AWG
5 THB0.24820 AWG
10 THB0.49640 AWG
20 THB0.99279 AWG
50 THB2.48198 AWG
100 THB4.96395 AWG
250 THB12.40988 AWG
500 THB24.81975 AWG
1000 THB49.63950 AWG
2000 THB99.27900 AWG
5000 THB248.19750 AWG
10000 THB496.39500 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Tayland Bahtı
1 AWG20.14530 THB
5 AWG100.72650 THB
10 AWG201.45300 THB
20 AWG402.90600 THB
50 AWG1007.26500 THB
100 AWG2014.53000 THB
250 AWG5036.32500 THB
500 AWG10072.65000 THB
1000 AWG20145.30000 THB
2000 AWG40290.60000 THB
5000 AWG100726.50000 THB
10000 AWG201453.00000 THB