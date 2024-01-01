El Salvador kolonundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SVC → MXN çevirin

1.000 svc
1.947,70 mxn

1.00000 SVC = 1.94770 MXN

21:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0771589.40111.450441.650930.94776518.3572
1 GBP1.1695611.25975104.5561.696321.93081.1084721.4692
1 USD0.92840.793808182.99781.346551.532680.879917.0424
1 INR0.01118550.009564210.012048510.01622390.01846660.01060150.205336

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

El Salvador kolonundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Meksika Pesosu
1 SVC1.94770 MXN
5 SVC9.73850 MXN
10 SVC19.47700 MXN
20 SVC38.95400 MXN
50 SVC97.38500 MXN
100 SVC194.77000 MXN
250 SVC486.92500 MXN
500 SVC973.85000 MXN
1000 SVC1947.70000 MXN
2000 SVC3895.40000 MXN
5000 SVC9738.50000 MXN
10000 SVC19477.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / El Salvador Kolonu
1 MXN0.51343 SVC
5 MXN2.56712 SVC
10 MXN5.13425 SVC
20 MXN10.26850 SVC
50 MXN25.67125 SVC
100 MXN51.34250 SVC
250 MXN128.35625 SVC
500 MXN256.71250 SVC
1000 MXN513.42500 SVC
2000 MXN1026.85000 SVC
5000 MXN2567.12500 SVC
10000 MXN5134.25000 SVC