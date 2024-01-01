5 İsveç kronundan Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile SEK → LSL çevirin

5 sek
8,64 lsl

1,000kr SEK = 1,729L LSL

16:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → LSL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75681,8252
Düşük1,68981,6890
Ortalama1,71291,7271
Değişim-1.61%1.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → LSL istatistikleri

SEK → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7568, en düşük 1,6898 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7129 oldu. SEK → LSL kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

SEK → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8252, en düşük 1,6890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7271 oldu. SEK → LSL kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83910,94883,7891,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,94791,4351,5114,289
1 GBP1,281,17318,75114,01107,2211,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Lesotho Lotisi
1 SEK1,72860 LSL
5 SEK8,64300 LSL
10 SEK17,28600 LSL
20 SEK34,57200 LSL
50 SEK86,43000 LSL
100 SEK172,86000 LSL
250 SEK432,15000 LSL
500 SEK864,30000 LSL
1000 SEK1.728,60000 LSL
2000 SEK3.457,20000 LSL
5000 SEK8.643,00000 LSL
10000 SEK17.286,00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / İsveç Kronu
1 LSL0,57850 SEK
5 LSL2,89252 SEK
10 LSL5,78504 SEK
20 LSL11,57008 SEK
50 LSL28,92520 SEK
100 LSL57,85040 SEK
250 LSL144,62600 SEK
500 LSL289,25200 SEK
1000 LSL578,50400 SEK
2000 LSL1.157,00800 SEK
5000 LSL2.892,52000 SEK
10000 LSL5.785,04000 SEK