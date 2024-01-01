250 İsveç kronundan Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → BND çevirin

250 sek
31,34 bnd

1,000kr SEK = 0,1254B$ BND

15:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → BND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12900,1298
Düşük0,12390,1239
Ortalama0,12640,1270
Değişim-2.84%0.46%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → BND istatistikleri

SEK → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1290, en düşük 0,1239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1264 oldu. SEK → BND kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.

SEK → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1298, en düşük 0,1239 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1270 oldu. SEK → BND kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83410,95183,7821,3853,931
1 EUR1,09210,8537,46311,95891,4851,5134,292
1 GBP1,2811,17318,75214,024107,2861,7745,034
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2590,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Brunei Doları
1 SEK0,12536 BND
5 SEK0,62681 BND
10 SEK1,25361 BND
20 SEK2,50722 BND
50 SEK6,26805 BND
100 SEK12,53610 BND
250 SEK31,34025 BND
500 SEK62,68050 BND
1000 SEK125,36100 BND
2000 SEK250,72200 BND
5000 SEK626,80500 BND
10000 SEK1.253,61000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / İsveç Kronu
1 BND7,97698 SEK
5 BND39,88490 SEK
10 BND79,76980 SEK
20 BND159,53960 SEK
50 BND398,84900 SEK
100 BND797,69800 SEK
250 BND1.994,24500 SEK
500 BND3.988,49000 SEK
1000 BND7.976,98000 SEK
2000 BND15.953,96000 SEK
5000 BND39.884,90000 SEK
10000 BND79.769,80000 SEK