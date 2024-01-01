2.000 İsveç kronundan Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → BMD çevirin

2.000 sek
189,12 bmd

1,000kr SEK = 0,09456$ BMD

15:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → BMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09550,0963
Düşük0,09230,0916
Ortalama0,09400,0942
Değişim-0.83%2.27%
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1 SEK → BMD istatistikleri

SEK → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0955, en düşük 0,0923 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0940 oldu. SEK → BMD kurundaki değişiklik -0.83 değerindeydi.

SEK → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0963, en düşük 0,0916 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0942 oldu. SEK → BMD kurundaki değişiklik 2.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83610,95583,7831,3863,933
1 EUR1,09210,8537,46311,95991,4621,5134,294
1 GBP1,281,17318,75114,023107,2471,7745,035
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2560,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bermuda Doları
1 SEK0,09456 BMD
5 SEK0,47279 BMD
10 SEK0,94559 BMD
20 SEK1,89117 BMD
50 SEK4,72793 BMD
100 SEK9,45585 BMD
250 SEK23,63963 BMD
500 SEK47,27925 BMD
1000 SEK94,55850 BMD
2000 SEK189,11700 BMD
5000 SEK472,79250 BMD
10000 SEK945,58500 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / İsveç Kronu
1 BMD10,57550 SEK
5 BMD52,87750 SEK
10 BMD105,75500 SEK
20 BMD211,51000 SEK
50 BMD528,77500 SEK
100 BMD1.057,55000 SEK
250 BMD2.643,87500 SEK
500 BMD5.287,75000 SEK
1000 BMD10.575,50000 SEK
2000 BMD21.151,00000 SEK
5000 BMD52.877,50000 SEK
10000 BMD105.755,00000 SEK