5 İsveç kronundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile SEK → ARS çevirin

5 sek
441,22 ars

1,000kr SEK = 88,24$ ARS

14:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → ARS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek88,244888,2448
Düşük85,826580,7984
Ortalama86,813585,2398
Değişim1.29%8.60%
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1 SEK → ARS istatistikleri

SEK → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 88,2448, en düşük 85,8265 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 86,8135 oldu. SEK → ARS kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

SEK → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 88,2448, en düşük 80,7984 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 85,2398 oldu. SEK → ARS kurundaki değişiklik 8.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,786,83210,95383,7871,3853,929
1 EUR1,09210,8537,46211,96491,5161,5134,292
1 GBP1,2811,17318,75314,034107,3511,7755,034
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2640,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Arjantin Pesosu
1 SEK88,24480 ARS
5 SEK441,22400 ARS
10 SEK882,44800 ARS
20 SEK1.764,89600 ARS
50 SEK4.412,24000 ARS
100 SEK8.824,48000 ARS
250 SEK22.061,20000 ARS
500 SEK44.122,40000 ARS
1000 SEK88.244,80000 ARS
2000 SEK176.489,60000 ARS
5000 SEK441.224,00000 ARS
10000 SEK882.448,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / İsveç Kronu
1 ARS0,01133 SEK
5 ARS0,05666 SEK
10 ARS0,11332 SEK
20 ARS0,22664 SEK
50 ARS0,56661 SEK
100 ARS1,13321 SEK
250 ARS2,83302 SEK
500 ARS5,66605 SEK
1000 ARS11,33210 SEK
2000 ARS22,66420 SEK
5000 ARS56,66050 SEK
10000 ARS113,32100 SEK