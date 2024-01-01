5.000 Arabistan riyalinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile SAR → ARS çevirin

5.000 sar
1.241.410 ars

1,000SR SAR = 248,3$ ARS

07:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → ARS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek248,4630248,4630
Düşük243,5760234,3090
Ortalama246,0801241,3021
Değişim1.93%5.96%
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1 SAR → ARS istatistikleri

SAR → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 248,4630, en düşük 243,5760 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 246,0801 oldu. SAR → ARS kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

SAR → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 248,4630, en düşük 234,3090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 241,3021 oldu. SAR → ARS kurundaki değişiklik 5.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,738278,91,3860,92758,1141,5360,787
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,397201,16110,66841,9161,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Arjantin Pesosu
1 SAR248,28200 ARS
5 SAR1.241,41000 ARS
10 SAR2.482,82000 ARS
20 SAR4.965,64000 ARS
50 SAR12.414,10000 ARS
100 SAR24.828,20000 ARS
250 SAR62.070,50000 ARS
500 SAR124.141,00000 ARS
1000 SAR248.282,00000 ARS
2000 SAR496.564,00000 ARS
5000 SAR1.241.410,00000 ARS
10000 SAR2.482.820,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Arabistan Riyali
1 ARS0,00403 SAR
5 ARS0,02014 SAR
10 ARS0,04028 SAR
20 ARS0,08055 SAR
50 ARS0,20138 SAR
100 ARS0,40277 SAR
250 ARS1,00692 SAR
500 ARS2,01385 SAR
1000 ARS4,02769 SAR
2000 ARS8,05538 SAR
5000 ARS20,13845 SAR
10000 ARS40,27690 SAR