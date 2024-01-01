10 Ruanda frangından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile RWF → DKK çevirin

10 rwf
0,05 dkk

1,000R₣ RWF = 0,005249kr DKK

05:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → DKK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00530,0054
Düşük0,00520,0052
Ortalama0,00520,0053
Değişim-0.44%-1.93%
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1 RWF → DKK istatistikleri

RWF → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0052 oldu. RWF → DKK kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

RWF → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0053 oldu. RWF → DKK kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25583,735
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,70790,397
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16760,396
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,232106,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Danimarka Kronu
1 RWF0,00525 DKK
5 RWF0,02624 DKK
10 RWF0,05249 DKK
20 RWF0,10498 DKK
50 RWF0,26245 DKK
100 RWF0,52489 DKK
250 RWF1,31223 DKK
500 RWF2,62447 DKK
1000 RWF5,24893 DKK
2000 RWF10,49786 DKK
5000 RWF26,24465 DKK
10000 RWF52,48930 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Ruanda Frangı
1 DKK190,51500 RWF
5 DKK952,57500 RWF
10 DKK1.905,15000 RWF
20 DKK3.810,30000 RWF
50 DKK9.525,75000 RWF
100 DKK19.051,50000 RWF
250 DKK47.628,75000 RWF
500 DKK95.257,50000 RWF
1000 DKK190.515,00000 RWF
2000 DKK381.030,00000 RWF
5000 DKK952.575,00000 RWF
10000 DKK1.905.150,00000 RWF