Sırp dinarından Sierra Leone leonesine Geçmiş Döviz Kurları
Sırp dinarından Sierra Leone leonesine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sırp dinarından (RSD) Sierra Leone leonesine (SLL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RSD - SLL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sırp dinarı → Sierra Leone leonesi döviz kuru geçmişi
Bugünün Sırp dinarı Sierra Leone leonesine döviz kuru şu anda 207,427, dünden bu yana %-0.935 değerinde değişti. Sırp dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.639 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sırp dinarı Sierra Leone leonesine döviz kuru en yüksek değeri 209,968 (26-07-2024) ile en düşük değeri 207,310 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.794 düşüş ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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