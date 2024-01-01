2.000 Sırp dinarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile RSD → PHP çevirin

2.000 rsd
1.075,33 php

1,000РСД RSD = 0,5377₱ PHP

01:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,54400,5469
Düşük0,53770,5247
Ortalama0,54200,5386
Değişim-0.57%2.46%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → PHP istatistikleri

RSD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5440, en düşük 0,5377 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5420 oldu. RSD → PHP kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

RSD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5469, en düşük 0,5247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5386 oldu. RSD → PHP kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9130,78618,2871,3881,33783,753
1 EUR1,079120,4040,84819,7291,4971,44390,357
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,428
1 GBP1,2721,17924,056123,261,7651,701106,53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Filipinler Pesosu
1 RSD0,53766 PHP
5 RSD2,68832 PHP
10 RSD5,37663 PHP
20 RSD10,75326 PHP
50 RSD26,88315 PHP
100 RSD53,76630 PHP
250 RSD134,41575 PHP
500 RSD268,83150 PHP
1000 RSD537,66300 PHP
2000 RSD1.075,32600 PHP
5000 RSD2.688,31500 PHP
10000 RSD5.376,63000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Sırp Dinarı
1 PHP1,85990 RSD
5 PHP9,29950 RSD
10 PHP18,59900 RSD
20 PHP37,19800 RSD
50 PHP92,99500 RSD
100 PHP185,99000 RSD
250 PHP464,97500 RSD
500 PHP929,95000 RSD
1000 PHP1.859,90000 RSD
2000 PHP3.719,80000 RSD
5000 PHP9.299,50000 RSD
10000 PHP18.599,00000 RSD