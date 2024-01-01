250 Filipinler pesosundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → RSD çevirin

1,000₱ PHP = 1,890РСД RSD

08:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 PHP → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,88961,8943
Düşük1,83261,8326
Ortalama1,86411,8722
Değişim0.97%1.54%
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1 PHP → RSD istatistikleri

PHP → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8896, en düşük 1,8326 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8641 oldu. PHP → RSD kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

PHP → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8943, en düşük 1,8326 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8722 oldu. PHP → RSD kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.398,14154,597,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,046109,6895,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,76163,077,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,84999,8274,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Sırp Dinarı
1 PHP1,88988 RSD
5 PHP9,44940 RSD
10 PHP18,89880 RSD
20 PHP37,79760 RSD
50 PHP94,49400 RSD
100 PHP188,98800 RSD
250 PHP472,47000 RSD
500 PHP944,94000 RSD
1000 PHP1.889,88000 RSD
2000 PHP3.779,76000 RSD
5000 PHP9.449,40000 RSD
10000 PHP18.898,80000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Filipinler Pesosu
1 RSD0,52913 PHP
5 RSD2,64566 PHP
10 RSD5,29133 PHP
20 RSD10,58266 PHP
50 RSD26,45665 PHP
100 RSD52,91330 PHP
250 RSD132,28325 PHP
500 RSD264,56650 PHP
1000 RSD529,13300 PHP
2000 RSD1.058,26600 PHP
5000 RSD2.645,66500 PHP
10000 RSD5.291,33000 PHP