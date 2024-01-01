20 Romanya leyinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile RON → SRD çevirin

1,000L RON = 7,566$ SRD

00:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SRD
1 RON → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,56937,5693
Düşük7,12196,4324
Ortalama7,40826,9239
Değişim5.11%16.82%
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1 RON → SRD istatistikleri

RON → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,5693, en düşük 7,1219 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,4082 oldu. RON → SRD kurundaki değişiklik 5.11 değerindeydi.

RON → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,5693, en düşük 6,4324 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,9239 oldu. RON → SRD kurundaki değişiklik 16.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,394
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,407
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,184
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,894

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Surinam Doları
1 RON7,56629 SRD
5 RON37,83145 SRD
10 RON75,66290 SRD
20 RON151,32580 SRD
50 RON378,31450 SRD
100 RON756,62900 SRD
250 RON1.891,57250 SRD
500 RON3.783,14500 SRD
1000 RON7.566,29000 SRD
2000 RON15.132,58000 SRD
5000 RON37.831,45000 SRD
10000 RON75.662,90000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Rumen Leyi
1 SRD0,13217 RON
5 SRD0,66083 RON
10 SRD1,32165 RON
20 SRD2,64330 RON
50 SRD6,60825 RON
100 SRD13,21650 RON
250 SRD33,04125 RON
500 SRD66,08250 RON
1000 SRD132,16500 RON
2000 SRD264,33000 RON
5000 SRD660,82500 RON
10000 SRD1.321,65000 RON