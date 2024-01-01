50 Romanya leyinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile RON → PYG çevirin

1,000L RON = 1.666₲ PYG

00:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 RON → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.739,22001.753,4900
Düşük1.650,71001.650,7100
Ortalama1.698,54801.715,8358
Değişim-3.79%-2.03%
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1 RON → PYG istatistikleri

RON → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.739,2200, en düşük 1.650,7100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.698,5480 oldu. RON → PYG kurundaki değişiklik -3.79 değerindeydi.

RON → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.753,4900, en düşük 1.650,7100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.715,8358 oldu. RON → PYG kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,395
1 EUR1,05911,4851,6280,8361,4180,93689,404
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,19
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,903

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Paraguay Guaranisi
1 RON1.665,76000 PYG
5 RON8.328,80000 PYG
10 RON16.657,60000 PYG
20 RON33.315,20000 PYG
50 RON83.288,00000 PYG
100 RON166.576,00000 PYG
250 RON416.440,00000 PYG
500 RON832.880,00000 PYG
1000 RON1.665.760,00000 PYG
2000 RON3.331.520,00000 PYG
5000 RON8.328.800,00000 PYG
10000 RON16.657.600,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Rumen Leyi
1 PYG0,00060 RON
5 PYG0,00300 RON
10 PYG0,00600 RON
20 PYG0,01201 RON
50 PYG0,03002 RON
100 PYG0,06003 RON
250 PYG0,15008 RON
500 PYG0,30016 RON
1000 PYG0,60033 RON
2000 PYG1,20065 RON
5000 PYG3,00163 RON
10000 PYG6,00326 RON