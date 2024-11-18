250 Romanya leyinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile RON → DKK çevirin

1,000L RON = 1,499kr DKK

22:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

RON → DKK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

DKK
1 RON → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50011,5016
Düşük1,49871,4971
Ortalama1,49931,4993
Değişim-0.06%-0.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → DKK istatistikleri

RON → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5001, en düşük 1,4987 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4993 oldu. RON → DKK kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

RON → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5016, en düşük 1,4971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4993 oldu. RON → DKK kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,45
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Danimarka Kronu
1 RON1,49886 DKK
5 RON7,49430 DKK
10 RON14,98860 DKK
20 RON29,97720 DKK
50 RON74,94300 DKK
100 RON149,88600 DKK
250 RON374,71500 DKK
500 RON749,43000 DKK
1000 RON1.498,86000 DKK
2000 RON2.997,72000 DKK
5000 RON7.494,30000 DKK
10000 RON14.988,60000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Rumen Leyi
1 DKK0,66717 RON
5 DKK3,33587 RON
10 DKK6,67174 RON
20 DKK13,34348 RON
50 DKK33,35870 RON
100 DKK66,71740 RON
250 DKK166,79350 RON
500 DKK333,58700 RON
1000 DKK667,17400 RON
2000 DKK1.334,34800 RON
5000 DKK3.335,87000 RON
10000 DKK6.671,74000 RON