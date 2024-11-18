Romanya leyinden Danimarka kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Danimarka kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Danimarka kronuna (DKK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - DKK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → DKK çevrim grafiği
1 RON = 1,49886 DKK
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Rumen leyi → Danimarka kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Danimarka kronuna döviz kuru şu anda 1,499, dünden bu yana %0.007 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.004 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Danimarka kronuna döviz kuru en yüksek değeri 1,499 (13-11-2024) ile en düşük değeri 1,499 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.025 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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