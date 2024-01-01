1 Paraguay guaranisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile PYG → DKK çevirin

1,000₲ PYG = 0,0009019kr DKK

16:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DKK
1 PYG → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim4.10%1.98%
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1 PYG → DKK istatistikleri

PYG → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. PYG → DKK kurundaki değişiklik 4.10 değerindeydi.

PYG → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. PYG → DKK kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4020,94658,71,3421,4050,791
1 AUD0,649154,7650,61438,0880,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,201162,0371,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Danimarka Kronu
1 PYG0,00090 DKK
5 PYG0,00451 DKK
10 PYG0,00902 DKK
20 PYG0,01804 DKK
50 PYG0,04509 DKK
100 PYG0,09019 DKK
250 PYG0,22547 DKK
500 PYG0,45093 DKK
1000 PYG0,90186 DKK
2000 PYG1,80373 DKK
5000 PYG4,50933 DKK
10000 PYG9,01865 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Paraguay Guaranisi
1 DKK1.108,81000 PYG
5 DKK5.544,05000 PYG
10 DKK11.088,10000 PYG
20 DKK22.176,20000 PYG
50 DKK55.440,50000 PYG
100 DKK110.881,00000 PYG
250 DKK277.202,50000 PYG
500 DKK554.405,00000 PYG
1000 DKK1.108.810,00000 PYG
2000 DKK2.217.620,00000 PYG
5000 DKK5.544.050,00000 PYG
10000 DKK11.088.100,00000 PYG