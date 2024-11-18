5.000 Polonya zlotisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PLN → NOK çevirin

1,000zł PLN = 2,708kr NOK

14:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 PLN → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,75772,7985
Düşük2,69422,6942
Ortalama2,72952,7393
Değişim-1.79%-0.82%
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1 PLN → NOK istatistikleri

PLN → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7577, en düşük 2,6942 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7295 oldu. PLN → NOK kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

PLN → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7985, en düşük 2,6942 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7393 oldu. PLN → NOK kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4080,8861.393,8811,06723,917
1 EUR1,05710,83789,2060,9361.473,1211,69625,275
1 GBP1,2631,1951106,6281,1191.760,8213,98130,212
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5140,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Norveç Kronu
1 PLN2,70835 NOK
5 PLN13,54175 NOK
10 PLN27,08350 NOK
20 PLN54,16700 NOK
50 PLN135,41750 NOK
100 PLN270,83500 NOK
250 PLN677,08750 NOK
500 PLN1.354,17500 NOK
1000 PLN2.708,35000 NOK
2000 PLN5.416,70000 NOK
5000 PLN13.541,75000 NOK
10000 PLN27.083,50000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Polonya Zlotisi
1 NOK0,36923 PLN
5 NOK1,84615 PLN
10 NOK3,69229 PLN
20 NOK7,38458 PLN
50 NOK18,46145 PLN
100 NOK36,92290 PLN
250 NOK92,30725 PLN
500 NOK184,61450 PLN
1000 NOK369,22900 PLN
2000 NOK738,45800 PLN
5000 NOK1.846,14500 PLN
10000 NOK3.692,29000 PLN