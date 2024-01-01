1 Polonya zlotisinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → BZD çevirin

1,000zł PLN = 0,4873BZ$ BZD

12:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BZD
1 PLN → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,50490,5261
Düşük0,48680,4868
Ortalama0,49590,5096
Değişim-3.44%-6.32%
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1 PLN → BZD istatistikleri

PLN → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5049, en düşük 0,4868 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4959 oldu. PLN → BZD kurundaki değişiklik -3.44 değerindeydi.

PLN → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5261, en düşük 0,4868 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5096 oldu. PLN → BZD kurundaki değişiklik -6.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4220,8881.397,8811,10823,969
1 EUR1,05410,83589,0180,9361.473,9911,71325,274
1 GBP1,2621,1971106,5691,1211.764,6114,02330,257
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5580,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Belize Doları
1 PLN0,48728 BZD
5 PLN2,43641 BZD
10 PLN4,87282 BZD
20 PLN9,74564 BZD
50 PLN24,36410 BZD
100 PLN48,72820 BZD
250 PLN121,82050 BZD
500 PLN243,64100 BZD
1000 PLN487,28200 BZD
2000 PLN974,56400 BZD
5000 PLN2.436,41000 BZD
10000 PLN4.872,82000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Polonya Zlotisi
1 BZD2,05220 PLN
5 BZD10,26100 PLN
10 BZD20,52200 PLN
20 BZD41,04400 PLN
50 BZD102,61000 PLN
100 BZD205,22000 PLN
250 BZD513,05000 PLN
500 BZD1.026,10000 PLN
1000 BZD2.052,20000 PLN
2000 BZD4.104,40000 PLN
5000 BZD10.261,00000 PLN
10000 BZD20.522,00000 PLN