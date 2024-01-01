5 Pakistan rupisinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → SRD çevirin

1,000₨ PKR = 0,1275$ SRD

11:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SRD
1 PKR → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12790,1279
Düşük0,11800,1034
Ortalama0,12310,1128
Değişim7.64%23.31%
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1 PKR → SRD istatistikleri

PKR → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1279, en düşük 0,1180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1231 oldu. PKR → SRD kurundaki değişiklik 7.64 değerindeydi.

PKR → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1279, en düşük 0,1034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1128 oldu. PKR → SRD kurundaki değişiklik 23.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4180,7923,6731,413,75434,536
1 EUR1,054188,980,8353,8711,4863,95736,403
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54814,6361,7794,73843,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Surinam Doları
1 PKR0,12755 SRD
5 PKR0,63775 SRD
10 PKR1,27549 SRD
20 PKR2,55098 SRD
50 PKR6,37745 SRD
100 PKR12,75490 SRD
250 PKR31,88725 SRD
500 PKR63,77450 SRD
1000 PKR127,54900 SRD
2000 PKR255,09800 SRD
5000 PKR637,74500 SRD
10000 PKR1.275,49000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Pakistan Rupisi
1 SRD7,84011 PKR
5 SRD39,20055 PKR
10 SRD78,40110 PKR
20 SRD156,80220 PKR
50 SRD392,00550 PKR
100 SRD784,01100 PKR
250 SRD1.960,02750 PKR
500 SRD3.920,05500 PKR
1000 SRD7.840,11000 PKR
2000 SRD15.680,22000 PKR
5000 SRD39.200,55000 PKR
10000 SRD78.401,10000 PKR