PKR - MXN Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Meksika pesosu

Meksika pesosu

Meksika pesosu, Meksika'nın para birimidir. Para birimi kodu MXM olup simgesi $ şeklindedir. $ simgesini kullanan diğer para birimlerinden ayırt edilmesi adına bazen M$, MX$ veya MEX$ şeklinde yazılabilir. MXP olan önceki simge MXM olarak değiştirilmiştir. Pesonun dönüşüm katsayısı altı basamaktır ve itibari bir para birimidir. Peso, popüler olarak ABD...



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