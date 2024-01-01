bin Pakistan rupisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile PKR → DKK çevirin

1,000₨ PKR = 0,02540kr DKK

09:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DKK
1 PKR → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02550,0255
Düşük0,02450,0239
Ortalama0,02490,0245
Değişim2.85%5.55%
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1 PKR → DKK istatistikleri

PKR → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0255, en düşük 0,0245 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0249 oldu. PKR → DKK kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

PKR → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0255, en düşük 0,0239 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0245 oldu. PKR → DKK kurundaki değişiklik 5.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3980,7923,6731,4093,75434,528
1 EUR1,057189,170,8373,8811,4893,96636,481
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,54814,6371,7794,73943,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Danimarka Kronu
1 PKR0,02540 DKK
5 PKR0,12699 DKK
10 PKR0,25398 DKK
20 PKR0,50797 DKK
50 PKR1,26992 DKK
100 PKR2,53984 DKK
250 PKR6,34960 DKK
500 PKR12,69920 DKK
1000 PKR25,39840 DKK
2000 PKR50,79680 DKK
5000 PKR126,99200 DKK
10000 PKR253,98400 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Pakistan Rupisi
1 DKK39,37260 PKR
5 DKK196,86300 PKR
10 DKK393,72600 PKR
20 DKK787,45200 PKR
50 DKK1.968,63000 PKR
100 DKK3.937,26000 PKR
250 DKK9.843,15000 PKR
500 DKK19.686,30000 PKR
1000 DKK39.372,60000 PKR
2000 DKK78.745,20000 PKR
5000 DKK196.863,00000 PKR
10000 DKK393.726,00000 PKR