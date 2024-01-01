1 Filipinler pesosundan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → XCD çevirin

1,000₱ PHP = 0,04602$ XCD

08:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → XCD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XCD
1 PHP → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04690,0486
Düşük0,04580,0458
Ortalama0,04630,0473
Değişim-1.92%-3.62%
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1 PHP → XCD istatistikleri

PHP → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0469, en düşük 0,0458 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0463 oldu. PHP → XCD kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

PHP → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0486, en düşük 0,0458 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0473 oldu. PHP → XCD kurundaki değişiklik -3.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5480,7921.397,87154,7857,244
1 CAD0,70910,6721,0980,562991,573109,7965,139
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,54163,2757,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,81499,9684,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Doğu Karayip Doları
1 PHP0,04602 XCD
5 PHP0,23009 XCD
10 PHP0,46018 XCD
20 PHP0,92036 XCD
50 PHP2,30091 XCD
100 PHP4,60182 XCD
250 PHP11,50455 XCD
500 PHP23,00910 XCD
1000 PHP46,01820 XCD
2000 PHP92,03640 XCD
5000 PHP230,09100 XCD
10000 PHP460,18200 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Filipinler Pesosu
1 XCD21,73060 PHP
5 XCD108,65300 PHP
10 XCD217,30600 PHP
20 XCD434,61200 PHP
50 XCD1.086,53000 PHP
100 XCD2.173,06000 PHP
250 XCD5.432,65000 PHP
500 XCD10.865,30000 PHP
1000 XCD21.730,60000 PHP
2000 XCD43.461,20000 PHP
5000 XCD108.653,00000 PHP
10000 XCD217.306,00000 PHP