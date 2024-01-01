5.000 Doğu Karayip dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile XCD → PHP çevirin

1,000$ XCD = 21,77₱ PHP

08:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 XCD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,813021,8130
Düşük21,302320,5710
Ortalama21,631221,1361
Değişim2.20%4.25%
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1 XCD → PHP istatistikleri

XCD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,8130, en düşük 21,3023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,6312 oldu. XCD → PHP kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

XCD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,8130, en düşük 20,5710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,1361 oldu. XCD → PHP kurundaki değişiklik 4.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,951,5350,7891,484,411,3390,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7030,0750,053
1 AUD0,65211,69510,5140,91254,9970,8720,615
1 GBP1,26722,7451,94511,775106,961,6961,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Filipinler Pesosu
1 XCD21,77170 PHP
5 XCD108,85850 PHP
10 XCD217,71700 PHP
20 XCD435,43400 PHP
50 XCD1.088,58500 PHP
100 XCD2.177,17000 PHP
250 XCD5.442,92500 PHP
500 XCD10.885,85000 PHP
1000 XCD21.771,70000 PHP
2000 XCD43.543,40000 PHP
5000 XCD108.858,50000 PHP
10000 XCD217.717,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Doğu Karayip Doları
1 PHP0,04593 XCD
5 PHP0,22966 XCD
10 PHP0,45931 XCD
20 PHP0,91863 XCD
50 PHP2,29657 XCD
100 PHP4,59313 XCD
250 PHP11,48283 XCD
500 PHP22,96565 XCD
1000 PHP45,93130 XCD
2000 PHP91,86260 XCD
5000 PHP229,65650 XCD
10000 PHP459,31300 XCD