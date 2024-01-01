bin Filipinler pesosundan Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → TTD çevirin

1,000₱ PHP = 0,1154TT$ TTD

08:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → TTD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TTD
1 PHP → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11790,1223
Düşük0,11470,1147
Ortalama0,11600,1187
Değişim-2.09%-3.47%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → TTD istatistikleri

PHP → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1179, en düşük 0,1147 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1160 oldu. PHP → TTD kurundaki değişiklik -2.09 değerindeydi.

PHP → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1223, en düşük 0,1147 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1187 oldu. PHP → TTD kurundaki değişiklik -3.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,7154,6757,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,121109,7925,142
1 EUR1,0551,48711,6340,8361.475,06163,2457,646
1 AUD0,6460,910,61210,512902,98499,9284,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Trinidad ve Tobago Doları
1 PHP0,11542 TTD
5 PHP0,57711 TTD
10 PHP1,15422 TTD
20 PHP2,30844 TTD
50 PHP5,77110 TTD
100 PHP11,54220 TTD
250 PHP28,85550 TTD
500 PHP57,71100 TTD
1000 PHP115,42200 TTD
2000 PHP230,84400 TTD
5000 PHP577,11000 TTD
10000 PHP1.154,22000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Filipinler Pesosu
1 TTD8,66383 PHP
5 TTD43,31915 PHP
10 TTD86,63830 PHP
20 TTD173,27660 PHP
50 TTD433,19150 PHP
100 TTD866,38300 PHP
250 TTD2.165,95750 PHP
500 TTD4.331,91500 PHP
1000 TTD8.663,83000 PHP
2000 TTD17.327,66000 PHP
5000 TTD43.319,15000 PHP
10000 TTD86.638,30000 PHP