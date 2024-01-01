10 bin Filipinler pesosundan Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile PHP → MWK çevirin

1,000₱ PHP = 29,53MK MWK

07:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MWK
1 PHP → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,165431,2289
Düşük29,450729,4507
Ortalama29,715130,4112
Değişim-2.05%-3.69%
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1 PHP → MWK istatistikleri

PHP → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,1654, en düşük 29,4507 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,7151 oldu. PHP → MWK kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

PHP → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,2289, en düşük 29,4507 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,4112 oldu. PHP → MWK kurundaki değişiklik -3.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5490,7921.398,41154,737,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,745109,7345,138
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,99163,097,636
1 AUD0,6460,910,61210,511902,74499,8864,676

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Malavi Kvaçası
1 PHP29,53340 MWK
5 PHP147,66700 MWK
10 PHP295,33400 MWK
20 PHP590,66800 MWK
50 PHP1.476,67000 MWK
100 PHP2.953,34000 MWK
250 PHP7.383,35000 MWK
500 PHP14.766,70000 MWK
1000 PHP29.533,40000 MWK
2000 PHP59.066,80000 MWK
5000 PHP147.667,00000 MWK
10000 PHP295.334,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Filipinler Pesosu
1 MWK0,03386 PHP
5 MWK0,16930 PHP
10 MWK0,33860 PHP
20 MWK0,67720 PHP
50 MWK1,69300 PHP
100 MWK3,38600 PHP
250 MWK8,46500 PHP
500 MWK16,93000 PHP
1000 MWK33,86000 PHP
2000 MWK67,72000 PHP
5000 MWK169,30000 PHP
10000 MWK338,60000 PHP