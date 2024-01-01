Peru Nuevo solünden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile PEN → PYG çevirin

1.000 pen
1.889.690 pyg

1.00000 PEN = 1889.69000 PYG

16:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855361.0756589.29931.452071.653450.94766518.3723
1 GBP1.169111.25755104.41.697631.933061.1079121.4792
1 USD0.92970.795197183.01891.349951.537160.8810517.0802
1 INR0.01119830.009578510.012045410.01626080.01851580.01061260.205739

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Peru Nuevo solünden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Paraguay Guaranisi
1 PEN1889.69000 PYG
5 PEN9448.45000 PYG
10 PEN18896.90000 PYG
20 PEN37793.80000 PYG
50 PEN94484.50000 PYG
100 PEN188969.00000 PYG
250 PEN472422.50000 PYG
500 PEN944845.00000 PYG
1000 PEN1889690.00000 PYG
2000 PEN3779380.00000 PYG
5000 PEN9448450.00000 PYG
10000 PEN18896900.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Peru Nuevo Solü
1 PYG0.00053 PEN
5 PYG0.00265 PEN
10 PYG0.00529 PEN
20 PYG0.01058 PEN
50 PYG0.02646 PEN
100 PYG0.05292 PEN
250 PYG0.13230 PEN
500 PYG0.26459 PEN
1000 PYG0.52919 PEN
2000 PYG1.05837 PEN
5000 PYG2.64593 PEN
10000 PYG5.29187 PEN