Peru Nuevo solünden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile PEN → LSL çevirin

1.000 pen
4.914,97 lsl

1.00000 PEN = 4.91497 LSL

16:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.0758589.31571.452291.653250.9477618.3757
1 GBP1.1691311.25785104.4251.697971.932921.1080521.4843
1 USD0.929450.795007183.01871.34991.536690.8809517.0802
1 INR0.01119620.009576240.012045510.01626020.01851010.01061150.205739

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Peru Nuevo solünden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Lesotho Lotisi
1 PEN4.91497 LSL
5 PEN24.57485 LSL
10 PEN49.14970 LSL
20 PEN98.29940 LSL
50 PEN245.74850 LSL
100 PEN491.49700 LSL
250 PEN1228.74250 LSL
500 PEN2457.48500 LSL
1000 PEN4914.97000 LSL
2000 PEN9829.94000 LSL
5000 PEN24574.85000 LSL
10000 PEN49149.70000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Peru Nuevo Solü
1 LSL0.20346 PEN
5 LSL1.01730 PEN
10 LSL2.03460 PEN
20 LSL4.06920 PEN
50 LSL10.17300 PEN
100 LSL20.34600 PEN
250 LSL50.86500 PEN
500 LSL101.73000 PEN
1000 LSL203.46000 PEN
2000 LSL406.92000 PEN
5000 LSL1017.30000 PEN
10000 LSL2034.60000 PEN