1 Meksika pesosundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MXN → CAD çevirin

1 mxn
0,08 cad

1,000 MXN = 0,08275 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,941,37783,6090,8030,9141,5475,118
1 EUR1,06411,46688,9690,8550,9731,6475,446
1 CAD0,7260,682160,7030,5830,6641,1233,716
1 INR0,0120,0110,01610,010,0110,0190,061

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Meksika pesosundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Kanada Doları
1 MXN0,08275 CAD
5 MXN0,41373 CAD
10 MXN0,82747 CAD
20 MXN1,65493 CAD
50 MXN4,13733 CAD
100 MXN8,27466 CAD
250 MXN20,68665 CAD
500 MXN41,37330 CAD
1000 MXN82,74660 CAD
2000 MXN165,49320 CAD
5000 MXN413,73300 CAD
10000 MXN827,46600 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Meksika Pesosu
1 CAD12,08510 MXN
5 CAD60,42550 MXN
10 CAD120,85100 MXN
20 CAD241,70200 MXN
50 CAD604,25500 MXN
100 CAD1.208,51000 MXN
250 CAD3.021,27500 MXN
500 CAD6.042,55000 MXN
1000 CAD12.085,10000 MXN
2000 CAD24.170,20000 MXN
5000 CAD60.425,50000 MXN
10000 CAD120.851,00000 MXN