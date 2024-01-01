Malavi kvaçasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MWK → BHD çevirin

1.000 mwk
0,224 bhd

1.00000 MWK = 0.00022 BHD

13:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.928651.533861.352051.345750.79541883.02918.9547
1 EUR1.0768511.651741.455961.449170.8565289.409820.4114
1 AUD0.651950.60542310.8814690.8773620.51857354.130812.3575
1 CAD0.7396180.6868341.1344710.995340.58830561.409714.0192

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malavi kvaçasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malavi kvaçası için en iyi döviz çiftleri

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Bahreyn Dinarı
1 MWK0.00022 BHD
5 MWK0.00112 BHD
10 MWK0.00224 BHD
20 MWK0.00449 BHD
50 MWK0.01122 BHD
100 MWK0.02244 BHD
250 MWK0.05611 BHD
500 MWK0.11222 BHD
1000 MWK0.22444 BHD
2000 MWK0.44887 BHD
5000 MWK1.12218 BHD
10000 MWK2.24436 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Malavi Kvaçası
1 BHD4455.61000 MWK
5 BHD22278.05000 MWK
10 BHD44556.10000 MWK
20 BHD89112.20000 MWK
50 BHD222780.50000 MWK
100 BHD445561.00000 MWK
250 BHD1113902.50000 MWK
500 BHD2227805.00000 MWK
1000 BHD4455610.00000 MWK
2000 BHD8911220.00000 MWK
5000 BHD22278050.00000 MWK
10000 BHD44556100.00000 MWK