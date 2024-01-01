bin Myanmar kyatından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MMK → PEN çevirin

1.000 mmk
1,78 pen

1,000K MMK = 0,001782S/. PEN

23:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00180,0018
Düşük0,00180,0018
Ortalama0,00180,0018
Değişim-2.07%0.65%
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1 MMK → PEN istatistikleri

MMK → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → PEN kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.

MMK → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → PEN kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5731,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,6310,6681,10913,1810,5665,22
1 EUR1,07938,3821,49811,66119,7390,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Peru Nuevo Solü
1 MMK0,00178 PEN
5 MMK0,00891 PEN
10 MMK0,01782 PEN
20 MMK0,03564 PEN
50 MMK0,08911 PEN
100 MMK0,17822 PEN
250 MMK0,44555 PEN
500 MMK0,89110 PEN
1000 MMK1,78220 PEN
2000 MMK3,56440 PEN
5000 MMK8,91100 PEN
10000 MMK17,82200 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Myanmar Kyatı
1 PEN561,10400 MMK
5 PEN2.805,52000 MMK
10 PEN5.611,04000 MMK
20 PEN11.222,08000 MMK
50 PEN28.055,20000 MMK
100 PEN56.110,40000 MMK
250 PEN140.276,00000 MMK
500 PEN280.552,00000 MMK
1000 PEN561.104,00000 MMK
2000 PEN1.122.208,00000 MMK
5000 PEN2.805.520,00000 MMK
10000 PEN5.611.040,00000 MMK