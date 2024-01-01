20 Myanmar kyatından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile MMK → MWK çevirin

20 mmk
16,49 mwk

1,000K MMK = 0,8247MK MWK

20:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MWK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,82540,8260
Düşük0,82090,8200
Ortalama0,82330,8231
Değişim0.16%-0.15%
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1 MMK → MWK istatistikleri

MMK → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8254, en düşük 0,8209 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8233 oldu. MMK → MWK kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

MMK → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8260, en düşük 0,8200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8231 oldu. MMK → MWK kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5851,3880,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,63910,6681,10913,1690,5665,22
1 EUR1,07938,3961,49811,66119,7220,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Malavi Kvaçası
1 MMK0,82474 MWK
5 MMK4,12368 MWK
10 MMK8,24735 MWK
20 MMK16,49470 MWK
50 MMK41,23675 MWK
100 MMK82,47350 MWK
250 MMK206,18375 MWK
500 MMK412,36750 MWK
1000 MMK824,73500 MWK
2000 MMK1.649,47000 MWK
5000 MMK4.123,67500 MWK
10000 MMK8.247,35000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Myanmar Kyatı
1 MWK1,21251 MMK
5 MWK6,06255 MMK
10 MWK12,12510 MMK
20 MWK24,25020 MMK
50 MWK60,62550 MMK
100 MWK121,25100 MMK
250 MWK303,12750 MMK
500 MWK606,25500 MMK
1000 MWK1.212,51000 MMK
2000 MWK2.425,02000 MMK
5000 MWK6.062,55000 MMK
10000 MWK12.125,10000 MMK