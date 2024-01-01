20 Myanmar kyatından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile MMK → GIP çevirin

20 mmk
0,01 gip

1,000K MMK = 0,0003738£ GIP

22:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GIP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-0.35%-1.38%
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1 MMK → GIP istatistikleri

MMK → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → GIP kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

MMK → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → GIP kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5731,3880,9271,5418,270,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63410,6681,10913,1660,5665,221
1 EUR1,07938,3881,49811,66219,7160,8487,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Cebelitarık Lirası
1 MMK0,00037 GIP
5 MMK0,00187 GIP
10 MMK0,00374 GIP
20 MMK0,00748 GIP
50 MMK0,01869 GIP
100 MMK0,03738 GIP
250 MMK0,09344 GIP
500 MMK0,18688 GIP
1000 MMK0,37375 GIP
2000 MMK0,74751 GIP
5000 MMK1,86877 GIP
10000 MMK3,73754 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Myanmar Kyatı
1 GIP2.675,56000 MMK
5 GIP13.377,80000 MMK
10 GIP26.755,60000 MMK
20 GIP53.511,20000 MMK
50 GIP133.778,00000 MMK
100 GIP267.556,00000 MMK
250 GIP668.890,00000 MMK
500 GIP1.337.780,00000 MMK
1000 GIP2.675.560,00000 MMK
2000 GIP5.351.120,00000 MMK
5000 GIP13.377.800,00000 MMK
10000 GIP26.755.600,00000 MMK