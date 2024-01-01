5.000 Myanmar kyatından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MMK → GHS çevirin

5.000 mmk
35,45 ghs

1,000K MMK = 0,007091GH¢ GHS

22:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00710,0071
Düşük0,00690,0064
Ortalama0,00700,0068
Değişim2.19%11.53%
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1 MMK → GHS istatistikleri

MMK → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0070 oldu. MMK → GHS kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

MMK → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0068 oldu. MMK → GHS kurundaki değişiklik 11.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5581,3880,9271,5418,2720,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62410,6681,10913,1670,5665,221
1 EUR1,07938,3721,49711,66119,7180,8487,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Gana Sedisi
1 MMK0,00709 GHS
5 MMK0,03545 GHS
10 MMK0,07091 GHS
20 MMK0,14182 GHS
50 MMK0,35455 GHS
100 MMK0,70909 GHS
250 MMK1,77273 GHS
500 MMK3,54546 GHS
1000 MMK7,09092 GHS
2000 MMK14,18184 GHS
5000 MMK35,45460 GHS
10000 MMK70,90920 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Myanmar Kyatı
1 GHS141,02600 MMK
5 GHS705,13000 MMK
10 GHS1.410,26000 MMK
20 GHS2.820,52000 MMK
50 GHS7.051,30000 MMK
100 GHS14.102,60000 MMK
250 GHS35.256,50000 MMK
500 GHS70.513,00000 MMK
1000 GHS141.026,00000 MMK
2000 GHS282.052,00000 MMK
5000 GHS705.130,00000 MMK
10000 GHS1.410.260,00000 MMK