10 bin Myanmar kyatından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile MMK → GGP çevirin

10.000 mmk
3,74 ggp

1,000K MMK = 0,0003737£ GGP

22:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-0.34%-1.37%
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1 MMK → GGP istatistikleri

MMK → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → GGP kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

MMK → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → GGP kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5561,3880,9271,5418,2730,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62410,6681,10913,1690,5665,221
1 EUR1,07938,371,49711,66119,720,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Guernsey poundu
1 MMK0,00037 GGP
5 MMK0,00187 GGP
10 MMK0,00374 GGP
20 MMK0,00747 GGP
50 MMK0,01869 GGP
100 MMK0,03737 GGP
250 MMK0,09343 GGP
500 MMK0,18687 GGP
1000 MMK0,37374 GGP
2000 MMK0,74748 GGP
5000 MMK1,86870 GGP
10000 MMK3,73739 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Myanmar Kyatı
1 GGP2.675,67000 MMK
5 GGP13.378,35000 MMK
10 GGP26.756,70000 MMK
20 GGP53.513,40000 MMK
50 GGP133.783,50000 MMK
100 GGP267.567,00000 MMK
250 GGP668.917,50000 MMK
500 GGP1.337.835,00000 MMK
1000 GGP2.675.670,00000 MMK
2000 GGP5.351.340,00000 MMK
5000 GGP13.378.350,00000 MMK
10000 GGP26.756.700,00000 MMK