20 Myanmar kyatından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → FJD çevirin

20 mmk
0,02 fjd

1,000K MMK = 0,001080FJ$ FJD

22:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00110,0011
Düşük0,00110,0011
Ortalama0,00110,0011
Değişim0.26%0.18%
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1 MMK → FJD istatistikleri

MMK → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0011 oldu. MMK → FJD kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

MMK → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0011 oldu. MMK → FJD kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5521,3880,9271,5418,2720,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62210,6681,1113,1680,5665,221
1 EUR1,07938,371,49811,66219,720,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Fiji Doları
1 MMK0,00108 FJD
5 MMK0,00540 FJD
10 MMK0,01080 FJD
20 MMK0,02160 FJD
50 MMK0,05401 FJD
100 MMK0,10801 FJD
250 MMK0,27003 FJD
500 MMK0,54006 FJD
1000 MMK1,08012 FJD
2000 MMK2,16024 FJD
5000 MMK5,40060 FJD
10000 MMK10,80120 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Myanmar Kyatı
1 FJD925,82400 MMK
5 FJD4.629,12000 MMK
10 FJD9.258,24000 MMK
20 FJD18.516,48000 MMK
50 FJD46.291,20000 MMK
100 FJD92.582,40000 MMK
250 FJD231.456,00000 MMK
500 FJD462.912,00000 MMK
1000 FJD925.824,00000 MMK
2000 FJD1.851.648,00000 MMK
5000 FJD4.629.120,00000 MMK
10000 FJD9.258.240,00000 MMK