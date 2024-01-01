20 Myanmar kyatından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → BMD çevirin

20 mmk
0,01 bmd

1,000K MMK = 0,0004759$ BMD

21:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim0.00%0.08%
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1 MMK → BMD istatistikleri

MMK → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. MMK → BMD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

MMK → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. MMK → BMD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3880,9271,53918,280,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63210,6681,10913,1740,5665,222
1 EUR1,07938,3781,49711,6619,7250,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bermuda Doları
1 MMK0,00048 BMD
5 MMK0,00238 BMD
10 MMK0,00476 BMD
20 MMK0,00952 BMD
50 MMK0,02380 BMD
100 MMK0,04759 BMD
250 MMK0,11898 BMD
500 MMK0,23795 BMD
1000 MMK0,47590 BMD
2000 MMK0,95180 BMD
5000 MMK2,37950 BMD
10000 MMK4,75900 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Myanmar Kyatı
1 BMD2.101,28000 MMK
5 BMD10.506,40000 MMK
10 BMD21.012,80000 MMK
20 BMD42.025,60000 MMK
50 BMD105.064,00000 MMK
100 BMD210.128,00000 MMK
250 BMD525.320,00000 MMK
500 BMD1.050.640,00000 MMK
1000 BMD2.101.280,00000 MMK
2000 BMD4.202.560,00000 MMK
5000 BMD10.506.400,00000 MMK
10000 BMD21.012.800,00000 MMK