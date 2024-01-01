20 Makedonya dinarından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile MKD → DKK çevirin

20 mkd
2,43 dkk

1,000ден MKD = 0,1213kr DKK

19:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12150,1215
Düşük0,12100,1204
Ortalama0,12120,1211
Değişim0.28%0.26%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → DKK istatistikleri

MKD → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1215, en düşük 0,1210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1212 oldu. MKD → DKK kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

MKD → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1215, en düşük 0,1204 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1211 oldu. MKD → DKK kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17510,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7251,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Danimarka Kronu
1 MKD0,12134 DKK
5 MKD0,60669 DKK
10 MKD1,21337 DKK
20 MKD2,42674 DKK
50 MKD6,06685 DKK
100 MKD12,13370 DKK
250 MKD30,33425 DKK
500 MKD60,66850 DKK
1000 MKD121,33700 DKK
2000 MKD242,67400 DKK
5000 MKD606,68500 DKK
10000 MKD1.213,37000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Makedonya Dinarı
1 DKK8,24148 MKD
5 DKK41,20740 MKD
10 DKK82,41480 MKD
20 DKK164,82960 MKD
50 DKK412,07400 MKD
100 DKK824,14800 MKD
250 DKK2.060,37000 MKD
500 DKK4.120,74000 MKD
1000 DKK8.241,48000 MKD
2000 DKK16.482,96000 MKD
5000 DKK41.207,40000 MKD
10000 DKK82.414,80000 MKD