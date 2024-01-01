100 Fas dirheminden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile MAD → BOB çevirin

100 mad
69,56 bob

1,000د.م. MAD = 0,6956Bs BOB

12:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,70470,7047
Düşük0,69410,6862
Ortalama0,69990,6955
Değişim0.22%1.37%
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1 MAD → BOB istatistikleri

MAD → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7047, en düşük 0,6941 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6999 oldu. MAD → BOB kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

MAD → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7047, en düşük 0,6862 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6955 oldu. MAD → BOB kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8630,7810,9271,3821,5281,33818,199
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,09511,1861,7691,9551,71223,296
1 EUR1,079655,9750,84311,4911,6481,44419,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bolivya Bolivyanosu
1 MAD0,69563 BOB
5 MAD3,47816 BOB
10 MAD6,95633 BOB
20 MAD13,91266 BOB
50 MAD34,78165 BOB
100 MAD69,56330 BOB
250 MAD173,90825 BOB
500 MAD347,81650 BOB
1000 MAD695,63300 BOB
2000 MAD1.391,26600 BOB
5000 MAD3.478,16500 BOB
10000 MAD6.956,33000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Fas Dirhemi
1 BOB1,43754 MAD
5 BOB7,18770 MAD
10 BOB14,37540 MAD
20 BOB28,75080 MAD
50 BOB71,87700 MAD
100 BOB143,75400 MAD
250 BOB359,38500 MAD
500 BOB718,77000 MAD
1000 BOB1.437,54000 MAD
2000 BOB2.875,08000 MAD
5000 BOB7.187,70000 MAD
10000 BOB14.375,40000 MAD