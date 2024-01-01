5 Lesotho lotisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → CAD çevirin

5 lsl
0,38 cad

1,000L LSL = 0,07589C$ CAD

10:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07590,0764
Düşük0,07350,0721
Ortalama0,07520,0747
Değişim3.21%2.63%
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1 LSL → CAD istatistikleri

LSL → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0759, en düşük 0,0735 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0752 oldu. LSL → CAD kurundaki değişiklik 3.21 değerindeydi.

LSL → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0764, en düşük 0,0721 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0747 oldu. LSL → CAD kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3271,4921,6530,94720,123
1 GBP1,18511,278107,0031,7671,9581,12123,838
1 USD0,9270,783183,7371,3831,5320,87718,655
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kanada Doları
1 LSL0,07589 CAD
5 LSL0,37946 CAD
10 LSL0,75892 CAD
20 LSL1,51784 CAD
50 LSL3,79459 CAD
100 LSL7,58919 CAD
250 LSL18,97297 CAD
500 LSL37,94595 CAD
1000 LSL75,89190 CAD
2000 LSL151,78380 CAD
5000 LSL379,45950 CAD
10000 LSL758,91900 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Lesotho Lotisi
1 CAD13,17660 LSL
5 CAD65,88300 LSL
10 CAD131,76600 LSL
20 CAD263,53200 LSL
50 CAD658,83000 LSL
100 CAD1.317,66000 LSL
250 CAD3.294,15000 LSL
500 CAD6.588,30000 LSL
1000 CAD13.176,60000 LSL
2000 CAD26.353,20000 LSL
5000 CAD65.883,00000 LSL
10000 CAD131.766,00000 LSL