50 Liberya dolarından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile LRD → GGP çevirin

50 lrd
0,20 ggp

1,000L$ LRD = 0,004004£ GGP

08:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0041
Düşük0,00390,0039
Ortalama0,00400,0040
Değişim-1.24%-2.89%
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1 LRD → GGP istatistikleri

LRD → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → GGP kurundaki değişiklik -1.24 değerindeydi.

LRD → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → GGP kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2330,9270,7821,33883,7451,683
1 CAD0,723113,1810,670,5660,96760,5421,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0791,49219,66510,8441,44390,3231,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Guernsey poundu
1 LRD0,00400 GGP
5 LRD0,02002 GGP
10 LRD0,04004 GGP
20 LRD0,08009 GGP
50 LRD0,20022 GGP
100 LRD0,40045 GGP
250 LRD1,00112 GGP
500 LRD2,00224 GGP
1000 LRD4,00447 GGP
2000 LRD8,00894 GGP
5000 LRD20,02235 GGP
10000 LRD40,04470 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Liberya Doları
1 GGP249,72100 LRD
5 GGP1.248,60500 LRD
10 GGP2.497,21000 LRD
20 GGP4.994,42000 LRD
50 GGP12.486,05000 LRD
100 GGP24.972,10000 LRD
250 GGP62.430,25000 LRD
500 GGP124.860,50000 LRD
1000 GGP249.721,00000 LRD
2000 GGP499.442,00000 LRD
5000 GGP1.248.605,00000 LRD
10000 GGP2.497.210,00000 LRD