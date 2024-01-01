1 Liberya dolarından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile LRD → DKK çevirin

1 lrd
0,04 dkk

1,000L$ LRD = 0,03539kr DKK

08:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03570,0360
Düşük0,03500,0350
Ortalama0,03530,0356
Değişim-0.86%-1.28%
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1 LRD → DKK istatistikleri

LRD → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0357, en düşük 0,0350 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0353 oldu. LRD → DKK kurundaki değişiklik -0.86 değerindeydi.

LRD → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0360, en düşük 0,0350 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0356 oldu. LRD → DKK kurundaki değişiklik -1.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2560,9270,7821,33883,741,683
1 CAD0,723113,1970,670,5650,96760,5341,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49319,69810,8441,44390,3561,816

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Liberya dolarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Danimarka Kronu
1 LRD0,03539 DKK
5 LRD0,17697 DKK
10 LRD0,35395 DKK
20 LRD0,70789 DKK
50 LRD1,76973 DKK
100 LRD3,53946 DKK
250 LRD8,84865 DKK
500 LRD17,69730 DKK
1000 LRD35,39460 DKK
2000 LRD70,78920 DKK
5000 LRD176,97300 DKK
10000 LRD353,94600 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Liberya Doları
1 DKK28,25290 LRD
5 DKK141,26450 LRD
10 DKK282,52900 LRD
20 DKK565,05800 LRD
50 DKK1.412,64500 LRD
100 DKK2.825,29000 LRD
250 DKK7.063,22500 LRD
500 DKK14.126,45000 LRD
1000 DKK28.252,90000 LRD
2000 DKK56.505,80000 LRD
5000 DKK141.264,50000 LRD
10000 DKK282.529,00000 LRD