Lübnan lirasından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile LBP → BOB çevirin

1.000 lbp
0,46 bob

1.00000 LBP = 0.00046 BOB

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854611.073289.11691.452631.651460.94794518.3128
1 GBP1.1701211.25575104.2761.699721.932371.1092121.4277
1 USD0.93180.796337183.03851.353551.538820.883317.0637
1 INR0.01122120.009589970.012042610.01630030.01853140.01063720.205491

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bolivya Bolivyanosu
1 LBP0.00046 BOB
5 LBP0.00230 BOB
10 LBP0.00460 BOB
20 LBP0.00921 BOB
50 LBP0.02302 BOB
100 LBP0.04603 BOB
250 LBP0.11508 BOB
500 LBP0.23016 BOB
1000 LBP0.46031 BOB
2000 LBP0.92063 BOB
5000 LBP2.30157 BOB
10000 LBP4.60314 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Lübnan Lirası
1 BOB2172.43000 LBP
5 BOB10862.15000 LBP
10 BOB21724.30000 LBP
20 BOB43448.60000 LBP
50 BOB108621.50000 LBP
100 BOB217243.00000 LBP
250 BOB543107.50000 LBP
500 BOB1086215.00000 LBP
1000 BOB2172430.00000 LBP
2000 BOB4344860.00000 LBP
5000 BOB10862150.00000 LBP
10000 BOB21724300.00000 LBP