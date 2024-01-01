1 Güney Kore wonundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile KRW → TOP çevirin

1,000₩ KRW = 0,001675T$ TOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 KRW → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0018
Düşük0,00170,0017
Ortalama0,00170,0017
Değişim-0.88%-4.59%
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1 KRW → TOP istatistikleri

KRW → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. KRW → TOP kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

KRW → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. KRW → TOP kurundaki değişiklik -4.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tonga Pa'angası
1 KRW0,00167 TOP
5 KRW0,00837 TOP
10 KRW0,01675 TOP
20 KRW0,03350 TOP
50 KRW0,08375 TOP
100 KRW0,16750 TOP
250 KRW0,41874 TOP
500 KRW0,83749 TOP
1000 KRW1,67497 TOP
2000 KRW3,34994 TOP
5000 KRW8,37485 TOP
10000 KRW16,74970 TOP
20000 KRW33,49940 TOP
30000 KRW50,24910 TOP
40000 KRW66,99880 TOP
50000 KRW83,74850 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Güney Kore Wonu
1 TOP597,02600 KRW
5 TOP2.985,13000 KRW
10 TOP5.970,26000 KRW
20 TOP11.940,52000 KRW
50 TOP29.851,30000 KRW
100 TOP59.702,60000 KRW
250 TOP149.256,50000 KRW
500 TOP298.513,00000 KRW
1000 TOP597.026,00000 KRW
2000 TOP1.194.052,00000 KRW
5000 TOP2.985.130,00000 KRW
10000 TOP5.970.260,00000 KRW