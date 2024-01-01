Güney Kore wonundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile KRW → TOP çevirin

1.000 krw
1,78 top

1.00000 KRW = 0.00178 TOP

09:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.0731589.10771.45311.652140.94761518.3159
1 GBP1.1691111.25465104.1781.698861.931571.1078621.4136
1 USD0.931850.797035183.03381.354051.539530.8830517.0674
1 INR0.01122240.009598920.012043310.01630720.0185410.01063480.205548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tonga Pa'angası
1 KRW0.00178 TOP
5 KRW0.00890 TOP
10 KRW0.01780 TOP
20 KRW0.03560 TOP
50 KRW0.08900 TOP
100 KRW0.17800 TOP
250 KRW0.44500 TOP
500 KRW0.88999 TOP
1000 KRW1.77999 TOP
2000 KRW3.55998 TOP
5000 KRW8.89995 TOP
10000 KRW17.79990 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Güney Kore Wonu
1 TOP561.80000 KRW
5 TOP2809.00000 KRW
10 TOP5618.00000 KRW
20 TOP11236.00000 KRW
50 TOP28090.00000 KRW
100 TOP56180.00000 KRW
250 TOP140450.00000 KRW
500 TOP280900.00000 KRW
1000 TOP561800.00000 KRW
2000 TOP1123600.00000 KRW
5000 TOP2809000.00000 KRW
10000 TOP5618000.00000 KRW